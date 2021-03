Verdacht bestätigt: Kreuzbandriss bei Leverkusen-Verteidiger Fosu-Mensah

Die Situation bei Bayer Leverkusen wird immer schlimmer. Der Klub steckt nach dem 1:2 am Sonntagabend gegen den SC Freiburg weiterhin tief in der Krise. Die Niederlage war für das Team von Trainer Peter Bosz in der Liga das sechste Spiel in Folge ohne Sieg, dazu kommt das Ausscheiden im DFB-Pokal sowie der Europa League - und jetzt kommt auch noch Verletzungspech dazu.

