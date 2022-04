Verdiente Niederlage gegen Union: So blutleer gewinnt RB Leipzig gegen Glasgow niemals

Kein Zweifel: So blutleer wie am Sonnabend werden sie gegen Glasgow und Co. garantiert nicht kicken. Der Schuss vor den Bug ist erklärbar. Und er kommt gar nicht mal so ungelegen, um ungeschönt über die Bücher zu gehen und sich für den Endspurt zu sammeln. Wie kam es, dass die Rasenballer Glücksgöttin Fortuna, die in Form von Yussuf Poulsens unverdienter Führung erschienen war, vertrieben haben?