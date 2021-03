Verdienter 27:22-Erfolg: HCL-Frauen gewinnen auch das Rückspiel beim HC Rödertal

Großröhrsdorf/Leipzig. Die Zweitliga-Handballerinnen des HC Leipzig haben erstmals seit 13. Januar wieder ein Punktspiel gewonnen. Nach fünf Niederlagen und einem Remis in den vergangenen sieben Wochen siegte die Mannschaft von Trainer Fabian Kunze am Samstagabend beim ostsächsischen Vertreter HC Rödertal verdient 27:22 (14:11). Die Leipzigerinnen hatten bereits das Hinspiel souverän 38:25 gewonnen und sind damit hinter dem Aufstiegskandidaten Zwickau zweitbestes sächsisches Team im Frauenhandball.

In Großröhrsdorf erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und führten schnell 2:0 und 3:1. Doch damit hatte der HC Rödertal zunächst sein Pulver verschossen. Die Frauen in Blau-Gelb glichen nach gut fünf Minuten erstmals aus und drehten kurz darauf einen 4:6-Rückstand in einen 7:6-Vorsprung. Diesen gaben die Leipzigerinnen nicht mehr aus der Hand. Bereits in der ersten Halbzeit war der HCL in der Breite des Kaders das bessere Team. Neun HCL-Spielerinnen trafen in den ersten 30 Minuten und gleichzeitig war Lara Seidel eine sichere Vollstreckerin von der Sieben-Meter-Linie.