Verdienter Sieg für die MT Melsungen: SC DHfK nur 45 Minuten auf Augenhöhe

Leipzig. Es war ein spannender Schlagabtausch, den der SC DHfK und die MT Melsungen am Donnerstagabend in der Arena Leipzig austrugen. 62 Tore, 45 Minuten Hochspannung und überragende Individualisten standen auf dem Menü. Während Vorspeise und Hauptgang noch allen Beteiligten serviert wurde, schnappten sich die Hessen das Dessert und entschieden die Schlussphase der Partie für sich. Nach 60 unterhaltsamen Minuten, triumphierten am Ende die Melsunger mit 33:29 (13:13).

Duell mit Star-Keeper

Die Truppe von Coach Gudmundur Gudmundsson reiste gespickt mit einer Handvoll deutscher Nationalspieler in die Messestadt und hatte auf fast jeder Position einen namhaften Star zu bieten. Einer machte es den Hausherren an diesem Abend besonders schwer - dabei hatte Trainer André Haber noch vor ihm gewarnt. Kai Häfner glänzte mit Überblick und Anpassungsfähigkeit. In der ersten Hälfte kam er in vier Würfen zu vier eigenen Treffern und setzte seinen rechten Nebenmann Timo Kastening meisterlich in Szene.

Die zweite Warnung vom DHfK-Coach galt Nationaltorhüter Silvio Heinevetter, der die Grün-Weißen in den vergangenen Jahren mehrfach ärgern konnte. Davon ließ sich Lucas Krzikalla aber nicht aus dem Konzept bringen. Mit Eiskristallen in den Adern trat der Linksaußen an die Siebenmeter-Markierung und gewann jedes einzelne Duell mit dem Star-Keeper, beim zweiten Zweikampf via besonders frechem Heber. Nur im vierten Anlauf wusste Torhüter Nebojsa Simic dem Sachsen den Schneid abzukaufen.

Ab der 46. Minute taten sich die Sachsen zunehmend schwer, kassierten einen 4:0-Lauf und gerieten in einen 24:27-Rückstand, den die Hessen clever zu verwalten wussten. Einen Fehlpass und einen verspielten Kempa-Trick später, sah es für die Grün-Weißen schwarz aus. Gegen den hellwachen Schlussmann Simic schafften es die Hausherren nicht mehr aufzuschließen und mussten sich am Ende 29:33 geschlagen geben. "Der Knackpunkt war, dass wir unsere Führung leicht aus der Hand geben und dann noch drei, vier Bälle wegwerfen. Danach hat es Melsungen routiniert zu Ende gespielt, sie waren eindeutig abgezockter als wir" so Leipzigs Coach Haber nach dem Liga-Duell. Seine Mannschaft müsse in den entscheidenden Phasen cleverer werden.

Während der SC DHfK nun um einen Platz in der vorderen Tabellenhälfte kämpft, bleibt es auch im Zweikampf um die Meisterschaft weiter spannend. Der THW Kiel schnappte sich am Mittwoch mit einem deutlichen 31:25-Sieg beim HC Erlangen erneut die Tabellenspitze und profitierte dabei von der knappen Niederlage des bisherigen Spitzenreiters SG Flensburg-Handewitt, die bei Frisch Auf Göppingen mit einem 28:28-Remis einen wichtigen Punkt vergaben.