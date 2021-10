Verein bestätigt: Florian Kohfeldt ist neuer Trainer des VfL Wolfsburg!

„Wir haben in den vergangenen Stunden viele Gespräche geführt und eine Auswahl möglicher Kandidaten getroffen. Wir sind froh, dass wir mit Florian Kohfeldt Einigung erzielen konnten und sind überzeugt, dass er sich mit unserem Weg identifizieren kann und wir mit ihm gemeinsam wieder in die Erfolgsspur zurückkehren werden“, so VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer in der Mitteilung des Klubs.

Jetzt hat es auch der Verein offiziell bestätigt: Florian Kohfeldt wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg. Kohfeldt, der am Donnerstag erstmals das Training leiten wird, war zuletzt Trainer des damaligen Erstligisten SV Werder Bremen. Offiziell vorgestellt wird Florian Kohfeldt am Donnerstag.

Kohfeldt, der bereits in Wolfsburg ist, freut sich auf seine Rückkehr in die Bundesliga: „Ich musste nicht lange überlegen, diese Herausforderung anzunehme n. Das ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Ich werde die kurze Zeit bis zum nächsten Spiel jetzt vor allem dazu nutzen, viele Gespräche zu führen und mir einen ersten Überblick zu verschaffen. In dieser Mannschaft steckt viel Qualität und Dynamik und wir werden nun gemeinsam daran arbeiten, diese wieder auf den Platz zu bringen.“

Schmidt und Co.: So schnell waren Labbadias Vorgänger beim VfL wieder weg

Kohfeldt nach Wolfsburg - die Spekulationen um einen van-Bommel-Nachfolger hatten schnell Fahrt aufgenommen. Zwei Namen wurden besonders stark gehandelt: Edin Terzic von Borussia Dortmund - und eben Kohfeldt, der nach seinem Aus bei Werder ohne Trainerjob ist. Wie Terzic gilt auch Kohfeldt als einer, der mit jungen Spielern arbeiten und sie entwickeln kann, beide passen damit in die VfL-Philosophie. In der vergangenen Saison hatte Kohfeldt in Bremen den Abstieg nicht verhindern können, wurde kurz vor Saisonschluss durch Trainer-Urgestein Thomas Schaaf ersetzt.

Kohfeldt, in Siegen geboren und in Delmenhorst aufgewachsen, war Torwart in der U23-Mannschaft von Werder, ehe er in Bremen ein Studium der Sport- und Gesundheitswissenschaften begann. 2015 beendete er die DFB-Ausbildung zum Fußballlehrer an als Jahrgangsbester, war Assistent von U23-Coach Viktor Skripnik und wurde später dessen Nachfolger. Nach dem Aus von Alexander Nouri bei den Profis wurde Kohfeldt dort erst Interims- und dann Cheftrainer.