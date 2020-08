Verein bestätigt: Superstar Lionel Messi will den FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen

Der Fußball-Welt steht offenbar der spektakulärste Abschied der letzten Jahre bevor: Superstar Lionel Messi will den FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen. Das bestätigte der Verein am Dienstagabend der Nachrichtenagentur AP. Zuvor hatten die argentinischen Sportsender TyC Sports und Fox Sports Argentina berichtet, dass der 33-Jährige dem spanischen Spitzenklub mitgeteilt habe, den Verein verlassen zu wollen. Er möchte demnach eine Klausel in seinem Vertrag ziehen, durch die er am Ende jeder Saison einseitig kündigen könne, hieß es.