Verein bestätigt: Trainer Stefan Leitl will Greuther Fürth zum Saisonende verlassen

Greuther Fürth geht in die anstehende Saison in der 2. Bundesliga wohl mit einem neuen Trainer. Wie der bereits feststehende Bundesliga -Absteiger am Mittwoch mitteilte, wollen Chefcoach Stefan Leitl sowie Co-Trainer Andre Mijatovic den Verein im Sommer verlassen. Leitls Vertrag ist noch bis 2023 gültig.

Wie es für Leitl weitergeht, blieb zunächst offen. Der 44-Jährige war zuletzt intensiv mit Zweitligist Hannover 96 in Verbindung gebracht worden. Der Mehrheitsgesellschafter der Niedersachsen, Martin Kind, hatte am Mittwoch das Interesse an dem gebürtigen Münchener bestätigt. Leitl war seit Februar 2019 für Fürth verantwortlich und stieg in der vergangenen Saison mit den Franken in die Bundesliga auf. In der laufenden Spielzeit hatte er mit dem Team den Klassenerhalt verpasst.