Vereine als Sanierungsfälle? Stadtsportbund kritisiert Sparpläne

Es geht den Sportvereinen an die Substanz. An die Bausubstanz, genau genommen. Die Stadt plant in ihrem Haushalt, den Zuschuss für den Sportstättenbau drastisch zu reduzieren, um 100 000 Euro auf nur noch 19 000 Euro. „Das ist quasi null. Das wird für einzelne Vereine Sanierungen zur Folge haben, die nicht mehr zu stemmen sein werden“, kritisierte Rita Girschikofsky, Präsidentin des Stadtsportbundes (SSB), bei einer Pressekonferenz.

"Können viele Dinge nicht hinnehmen"

Der SSB habe Verständnis für Sparmaßnahmen angesichts der Corona-Krise. Dennoch fügte Girschikofsky hinzu: „Wir können viele Dinge in dieser Haushaltsplanung nicht hinnehmen, die müssen dringend geändert werden.“ Der Rat muss den Haushalt im März noch verabschieden.