Vereinigte Arabische Emirate sichern sich Teilnahme an WM-Playoffs: Nun wartet Australien

Die Vereinigten Arabischen Emirate dürfen weiter auf die zweite WM-Teilnahme nach 1990 hoffen. Das Team aus dem Wüstenstaat sicherte sich am Dienstag durch ein 1:0 (1:0) gegen die bereits für die Weltmeisterschaft in Katar qualifizierte Auswahl Südkoreas in Dubai den dritten Platz in der Asien-Gruppe A und bestreitet damit am 7. Juni ein Playoff-Spiel gegen Australien, den Dritten der Gruppe B. Der Gewinner dieses Duells müsste sich dann am 14. Juni aber noch gegen den Fünften aus Südamerika durchsetzen, um ein Ticket für Katar zu ergattern.

