Die Heizungsanlage relativ neu, die Gaststätte im Vereinsheim erst kürzlich saniert: "Das Ziel war, ein bisschen Ruhe zu haben", sagt Rüdiger Schmitt, Vorsitzender des TS Einfeld (bei Neumünster). Doch an Ruhe ist nicht zu denken, seit in der Nacht zum 4. September das Vereinsheim bis auf die Grundmauern niederbrannte. Der Vereinswirt hatte mit dem Brenner Unkraut vernichtet, plötzlich stand das ganze Haus in Flammen. Die Geschäftsstelle, die Umkleiden, der Gymnastikraum, die Sanitäranlagen des Vereins, etliche Trainingsmaterialien - alles kaputt.

Zwar ist der Verein versichert, aber was tatsächlich übernommen wird, worauf der Verein letztlich sitzen bleibt und vor allem wie die Übergangszeit wird, solange der Verein auf ein neues Heim warten muss: All das ist unklar.