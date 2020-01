Vereinsinternes Finale! Die SV Gifhorn ist Hallen-Kreismeister der Altsenioren

Auch die SVG-Reserve sorgte in der Gruppe B für Furore - und schlug dort gleich im ersten Spiel überraschend den Titelverteidiger aus Brome. „Das war entscheidend“, meinte auch Jatzkowski. In der Folge reichte SV Gifhorn II dann ein 6:0-Sieg gegen die SV Meinersen-Ahnsen-Päse und eine knappe 1:2-Niederlage gegen den FC Schwülper zum Halbfinaleinzug.

Dort stand erst einmal die Erste der Gifhorner dem Titelverteidiger aus Brome gegenüber – erneut behielt das Team aus Gifhorn die Oberhand. „Wir haben das taktisch sehr gut gespielt“, lobte Jatzkowski. Im anderen Halbfinale war es dagegen ein offener Schlagabtausch. Nach der Führung der Gifhorner Reserve erhielt diese eine Zwei-Minuten-Strafe – Hillerse kam dann aber zum Ausgleich, und es ging ins Neunmeterschießen.

Dieses konnte dann die SVG-Reserve für sich entscheiden, sodass es tatsächlich zum rot-blauen Finale kam. In diesem bewies allerdings die erste Mannschaft erneut ihr Können und sicherte sich mit einem 3:0-Sieg den Titel. „Wir haben alles, was wir uns vorgenommen hatten, super umgesetzt“, lobte Jatzkowski. „Ein großes Lob auch an unsere Zweite und an die anderen Halbfinalisten. Das waren tolle Spiele!“