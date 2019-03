Vereinsrekord! RB Leipzig feiert gegen Schalke 04 fünften Auswärtssieg in Serie

Gelsenkirchen. RB Leipzig hat mit dem 1:0 (1:0)-Sieg bei Schalke 04 nicht nur drei wichtige Punkte im Kampf um die Champions League eingefahren, sondern auch einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Erstmals gelang es den Roten Bullen, die weiter auf Platz drei der Tabelle stehen, in der Bundesliga fünf Auswärtsspiele am Stück zu gewinnen.

Timo Werner hatte RB einen Tag nach seiner erneuten Berufung für die deutsche Nationalmannschaft in einer schwierigen Phase des Spiels mit einem Abstauber nach 14 Minuten in Führung gebracht und seine Torflaute vorerst beendet. "Es war uns klar, dass die Aufgabe, nachdem am Donnerstag der Trainerwechsel bekanntgegeben wurde, nicht unbedingt einfacher wird, dass es energetisch und auch emotional eine andere Atmosphäre wird, als es zuletzt war", sagte Rangnick im Anschluss an die Partie.

Schalke stark verbessert

Schalke präsentierte sich angepeitscht von seinen Fans und zwei Tage nach der Rückkehr von Jahrhundertrainer Huub Stevens deutlich zielstrebiger, als unter Domenico Tedesco. Vor allem das frühe Pressing und die aggressive Zweikampfführung ließen das Spiel der Roten Bullen in den ersten fünfzehn Minuten nicht wie gewohnt Entfaltung kommen. Immer wieder wurde Mark Uth von Sebastian Rudy mit klugen Schnittstellen-Pässen gefährlich in Szene gesetzt.

Erst mit der Führung im Rücken übernahm die Mannschaft von Ralf Rangnick etwas mehr Kontrolle, schaffte es jedoch nur selten, wie bei einem starken No-Look-Pass von Startelf-Rückkehrer Emil Forsberg auf Yussuf Poulsen, die höheren Spielanteile in Chancen zu verwandeln – für RB-Keeper Peter Gulacsi, der bereits zum 13. Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieb und das Weiße-Weste-Ranking anführt, das große Manko in der Partie: "Da hätten wir das zweite Tor machen können."

Entscheidung verpasst

Auch Lukas Klostermann, der am Freitag erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert worden war, hätte in Halbzeit eins gern für die Vorentscheidung gesorgt: "Da haben wir auch die ein oder andere gute Kombination nach vorn gespielt, aber vielleicht hat die letzte Entschlossenheit gefehlt."

So ging es für seine Mannschaft mit einem knappen Vorsprung in die Kabine, wo Trainer Rangnick bereits ahnte, dass es nach Wiederanpfiff ein heißer Ritt werden würde: "Es war klar, dass Schalke versuchen würde, den Druck in der zweiten Halbzeit weiter aufrecht zu erhalten, dass du hier gegen einen Gegner, der durch den Trainerwechsel noch mal neue Hoffnung bekommen hat, ein schwieriges Spiel hast."

Leistungseinbruch in Halbzeit zwei

Während es Rangnicks Elf in Durchgang eins nach der Führung häufig gelungen war, die Schalker vom eigenen Strafraum fernzuhalten und selbst etwas Gefahr auszustrahlen, fand das Spiel in Halbzeit zwei meist in der RB-Hälfte statt. "Wir hatten dann zu wenig Druck auf dem Ball. Schalke hat es genauso gespielt wie in der ersten Halbzeit. Der Unterschied war, dass die langen Bälle nicht aus der gegnerischen Hälfte, sondern von der Mittellinie gekommen und direkt in unseren Sechzehner gefallen sind. Da haben wir uns zu tief fallen lassen", analysierte der nach einer Wadenverletzung in die Startelf zurückgekehrte Yussuf Poulsen. Zustimmung erhielt der Stürmer von Peter Gulacsi: "Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir in den Zweikämpfen nicht so gut drin. Wir haben viele zweite Bälle verloren. Schalke hat das unangenehm für uns gemacht."

Während sich Rangnick in dieser Phase von seiner Mannschaft den "ein oder anderen Entlastungsangriff mehr gewünscht“ hätte und er der Defensive eines ihrer schwächeren Spiele attestierte, fand der Trainer für "Königsblau" lobende Worte: "In unserer Abwehr, die zwar wieder zu null gespielt hat, hatten wir den ein oder anderen Wackler. Das war aber auch nicht so einfach. Schalke hat es gut gemacht und immer wieder mit langen Bällen vor und hinter die Abwehr agiert."

Glücklicher Sieg

Umso zufriedener zeigte sich der Trainer über die drei Punkte: "Das war für uns ein enorm wichtiger Sieg, aber eben auch ein schwer erkämpfter. Am Schluss hatten wir auch das nötige Glück, dass der Ball drüber gegangen ist." Gulacsi empfand nach dem bitteren Unentschieden gegen Augsburg vor einer Woche Genugtuung: "Wir hatten viel Pech letzte Woche. Gegen Augsburg haben wir zwei Punkte verloren, diese Woche zwei gewonnen."

Ein Grund, die Zügel schleifen zu lassen, sei die Rekord-Serie jedoch nicht: "Ich glaube, diese Saison reichen 60 Punkte nicht für die Champions League, weil die Mannschaften vorn regelmäßig Punkte holen. Wir haben noch acht Spiele und werden noch einige Siege brauchen, um unter die ersten Vier zu kommen. Jetzt müssen wir zuhause auch mal gewinnen."

Nächstes Heimspiel gegen Hertha

Die nächste Chance für einen Heimsieg kommt Ende März gegen Hertha BSC. Vorher verabschieden sich die Roten Bullen in die Länderspielpause. Neben Klostermann, Werner und Marcel Halstenberg, die mit der DFB-Elf am Mittwoch ein Testspiel gegen Serbien und vier Tage später den Auftakt zur EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande absolvieren, reisen unter anderem Poulsen (Dänemark und Forsberg (Schweden) zu ihren Nationalmannschaften.

Hingegen bleibt Amadou Haidara trotz eines ersten kurzen Pflichtspieleinsatzes laut RB-Trainer Rangnick in Leipzig: "Ich habe heute noch mal mit dem Nationaltrainer von Mali telefoniert und ihn gebeten, dass er Doudou nicht nominiert, sollte ich ihn bringen müssen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er das verstanden hat." Am Donnerstag steht für den Winterneuzugang und die übrigen "Daheimgebliebenen" am Cottaweg ein Testspiel gegen Pogon Stettin an. Anpfiff ist um 16 Uhr.

