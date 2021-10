Inspiriert vom Berliner Olympiastadion: UEFA veröffentlicht Logo für die EM 2024 in Deutschland

Die Europameisterschaft in Deutschland nimmt Form an. Obwohl das vergangene Turnier gerade erst seit ein paar Monaten Geschichte ist, läuft die Planung für die nächste EM bereits auf Hochtouren. Am Dienstagabend wurde im Olympiastadion in Berlin das Logo für die Europameisterschaft enthüllt. Es ist inspiriert von der Dachform des Olympiastadions und besteht aus den Farben aller 55 Mitgliedsverbände der UEFA. In der Mitte befindet sich der EM-Pokal. Das Motto des Turniers: "Vereint im Herzen Europas." Das Logo wird mit Elementen der jeweiligen zehn Austragungsstätten individualisiert. So wird in Hamburg die Elbphilharmonie oder in München die Frauenkirche integriert. Das Logo wurde von portugiesischen Designern entworfen. Philipp Lahm, der Chef des EM-Organisationskomitees und UEFA-Präsident Aleksander Ceferin trugen den EM-Pokal gemeinsam ins Olympiastadion. Anzeige

Zum ersten Mal seit der Weltmeisterschaft 2006 findet mit der EM 2024 wieder ein großes Fußball-Turnier in Deutschland statt. Austragungsorte sind Dortmund, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. Die Endrundenauslosung soll im Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg steigen, das internationale Medienzentrum wird seinen Platz in Leipzig haben. Auch die TV-Rechte sind bereits vergeben: Der Streaming-Sender Magenta TV wird alle 51 Spiele live übertragen. ARD und ZDF übertragen per Sublizenz gemeinsam 34 Spiele - unter anderem alle Partien des DFB-Teams. RTL sicherte sich 17 Spiele - unter anderem ein Viertelfinalspiel exklusiv im Free-TV.

Konkrete Pläne, wohin bedeutende Spiele wie die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel oder das Finale vergeben werden, sind bislang nicht veröffentlicht. Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland hatte die neu errichtete Münchner Arena den Zuschlag für den Auftakt erhalten, im Berliner Olympiastadion fand das Endspiel statt.