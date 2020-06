Kreativ durch Corona: TSV Bemerode mit Austritten, aber mutigem Blick nach vorn

Wie ein Löwe dreht Martin Stahlhut seine Runden auf der Anlage des TSV Bemerode. Als Sicherheitsbeauftragter hat er hier das Sagen. Abstand halten, Hände desinfizieren – der Mann mit dem klaren Blick achtet penibel auf die Kleinigkeiten, auch wenn er dabei die Trainingseinheiten unterbrechen muss. Gesundheit geht immer vor, in diesen sensiblen Corona-Zeiten noch ein wenig mehr. Was Stahlhut dieser Tage in Bemerode sagt, ist Gesetz.

Mitten unter so vielen Kindern wirken die erwachsenen Volleyballer fast ein wenig fehl am Platz. Auch das Team von Spielertrainer Jörg Wehrstedt will die Corona-Lockerungen nutzen, um endlich wieder in Form zu kommen. Sie sind besonders kreativ geworden, um wieder ans Netz zu dürfen. „Als Markierung haben wir die Stühle am Seitenrand verbuddelt, um den richtigen Abstand einzuhalten“, sagt der 50-Jährige. Virus-Not macht erfinderisch.

"Zum Glück müssen wir nur ein paar Austritte verbuchen"

Lange mussten sich die Sportler mit den Workouts im Homeoffice begnügen. Keine perfekten Bedingungen, aber auch gute Möglichkeiten, das große Ganze auf den Prüfstand zu stellen. Digitalisierung, neue Trainingsmethoden und dann der richtige Umgang mit nach und nach gelockerten Sportverboten.

Herausforderungen für den ganzen Verein. Auch finanziell. „Es gab Mails, in denen sich Mitglieder über die weitere Zahlung beschwerten, obwohl sie dafür keine Leistungen erhalten haben“, sagt Vereinsvorsitzender Manfred Duttke. „Zum Glück müssen wir dennoch nur ein paar wenige Austritte verbuchen.“