Erst der Schock, dann der Schub: Der TKH geht neue Wege - und wartet auf Signale

Der Shutdown kurbelte zwangsläufig die Kreativität bei Hannovers größtem Sportverein mit rund 7000 Mitgliedern in den unterschiedlichsten Abteilungen von Aerobic über Faustball bis Rehasport an. Corona hat spürbar Kraft freigesetzt. Statt in der Turnhalle ging es dank digitaler Angebote im Wohnzimmer weiter, der Kontakt zu den Aktiven blieb fortbestehen.

Die virusbedingte Schockstarre ist aus den Knochen gewichen. Mittlerweile herrscht am Freigelände des Turn-Klubbs zu Hannover in Kirchrode wuseliges Treiben – selbstverständlich unter allen notwendigen Corona-Spielregeln. Vorne entsteht ein kleines Basketballfeld, ein paar Meter weiter hinten warten Kletterpark und Trampoline auf die Eltern-Kind-Gruppen. Hinter dem Maschendrahtzaun fliegen die Tennisbälle hörbar mit Mühe über das Netz, die Rehasportgruppe erhöht auf dem angrenzenden Rasen die Belastung.

„Gewissermaßen wurden wir zu unserem Glück gezwungen“, sagt Sandy Stoll, die den Sportbetrieb Freizeit- und Kindersport koordiniert. Glück, das merkt Stoll selber schnell, ist in dem Corona-Kontext gefühlt nicht das passende Wort. Und doch beschreibt es die Entwicklung trotz der Pandemie wohl am besten.

Zum Glück gezwungen

Der Turn-Klubb wurde zur Veränderung gezwungen. Eine Veränderung, die im Planungsentwurf lange in den Schubladen der Geschäftsführung schlummerte, aber nie mit absoluter Überzeugung angegangen wurde – weil zur Umsetzungen eben auch Investitionen gehören.

Nun nahm der TKH in der Krise das Geld in die Hand und entwickelte damit nachhaltig neue Formate. „Wir wollen so schnell wie möglich zurück in die Hallen, aber schon heute fragen uns Mitglieder, ob wir die digitalen Angebote beibehalten können“, berichtet die TKH-Koordinatorin. Maximale Flexibilität dank Digitalisierung. Das schafft positive Entlastung zwischen Kinderbetreuung und Homeoffice.