Vergesslichkeit wird bestraft: Darum trug 96-Athletiktrainer Timo Rosenberg ein Pinguinkostüm

Nanu, warum turnt ein Pinguin den Profis beim 96-Training am Dienstagvormittag vor? Weil er seine Tasche vergessen hat! Klingt nach schwachem Flachwitz? Ist aber lustige Bestrafung! Weil Reha- und Athletiktrainer Timo Rosenberg nach dem Test am Wochenende in Rostock (0:0) eine Tasche im 96-Bus liegen ließ, musste er die Spieler gestern bespaßen. Sachen im Profibus zu vergessen wird normalerweise mit einer Strafe bedacht. Diesmal gab’s statt einer saftigen Geld- eine lustige Strafe.