Verhältnis zu Rainer Koch zerrüttet - DFB-Kandidat Peter Peters: "Er will mich nicht, ich will ihn nicht"

Peter Peters hat offen wie selten zuvor über das zerrütte Verhältnis zu seinem Vizepräsidentenkollegen Rainer Koch gesprochen. "Ich finde das aktuelle Vorgehen völlig in Ordnung: Er will mich nicht, ich will ihn nicht", sagte Peters im Interview der Frankfurter Rundschau. Peters und Koch führen den Deutschen Fußball-Bund seit dem Rücktritt von Ex-Präsident Fritz Keller im Mai 2021 interimsweise gemeinsam. Peters will beim DFB-Bundestag am 11. März in Bonn Kellers Nachfolge antreten.

