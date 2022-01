Berichte über Verhandlungen mit Atalanta: Inter Mailand an Nationalspieler Robin Gosens interessiert

Inter Mailand ist laut Medienberichten an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Robin Gosens (27) interessiert. Der italienische Meister verhandle mit Gosens' derzeitigem Verein Atalanta Bergamo über einen Transfer, berichteten am Dienstag unter anderem die Tageszeitung Gazzetta dello Sport und der Kicker. In Mailand soll der derzeit verletzte Profi als Verstärkung auf der linken Außenbahn geholt werden. Im Gespräch sei zunächst ein Leihgeschäft und ein finaler Transfer dann im Sommer.

