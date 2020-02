Verhandlungsstopp beim FC Bayern: Nur Manuel Neuer soll vorzeitig seinen Vertrag verlängern

Acht Verträge laufen beim FC Bayern im Sommer 2021 aus. Darunter sind auch viele Stars wie David Alaba, Thiago, Thomas Müller - und eben Manuel Neuer . Doch während Müller und Co. erst einmal in der Champions League gegen den FC Chelsea Leistung bringen sollen, wollen die Verantwortlichen des FC Bayern schnellstmöglich mit Nationaltorhüter Neuer einen neuen Vertrag ausverhandeln.

Bayern bittet Neuer-Berater um Termin

"Wir werden sicher Gespräche führen. Aber wir konzentrieren uns in den nächsten Wochen auf das Sportliche", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt. Damit wollte er seinen Starspielern zeigen, dass nicht nur die Leistungen in der Bundesliga entscheidend sind. Viel mehr will der FC Bayern auch in der Champions League möglichst weit kommen. Wie die SportBild berichtet, haben die Verantwortlichen um Salihamidzic dennoch Neuers Berater Thomas Kroth zuletzt um ein Gespräch gebeten.