Verkauf des FC Chelsea: Saudi Media Group bietet offenbar Milliarden-Summe für Tuchel-Klub

Der FC Chelsea steht zum Verkauf und erhält offenbar ein großzügiges Angebot aus Saudi-Arabien. Wie verschiedene britische Medien übereinstimmend berichten, ist die Saudi Media Group an einem Kauf des Premier-League-Klubs interessiert. Laut CBS Sports habe die Aktiengesellschaft aus Riad umgerechnet rund 3,2 Milliarden Euro für den Champions-League-Sieger und Klubweltmeister geboten.

Das Konsortium wird von Mohammed El Khereiji geleitet. Er soll bereits einige Jahre in London gelebt haben und ein Chelsea-Fan sein. El Khereiji investiere laut den Berichten auch in die saudischen Fußballklubs Al Nasr und Al Hilal. Laut Goal setzt die Saudi Media Group umgerechnet etwa 915 Millionen Euro pro Jahr um. Die Aktiengesellschaft habe aber, anders als bei Newcastle United der Fall ist, keine direkten Verbindungen zur saudischen Regierung. Doch: Inhaber El Khereiji soll "Hilfe bei der Suche nach Finanzierung und Unterstützern" von Mohammed bin Khalid Al Saud erhalten. Er ist der Vorsitzende der Saudi Telecom Company, die zum Teil Anteile an den saudi-arabische Staatsfonds PIF, den Newcastle-Eigentümer, abgegeben hatte.