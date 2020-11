Verkehrte Welt: Dynamo Dresdens Trainingsplatz schlägt Stadionrasen

Dresden. Bis zum Frühjahr dieses Jahres war das Szenario immer das gleiche: Ging die Schlechtwetterperiode los, dann kam Dynamo Dresden auf dem alten Trainingsplatz im Großen Garten ins Rutschen und war heilfroh, wenn die Stadion-Projektgesellschaft einzelne Trainingseinheiten in der Arena erlaubte. Im November 2020 ist alles anders: Der Rasen im Stadion ist in einem miserablen Zustand und Dynamo happy, weder dort noch im Großen Garten schwitzen zu müssen. Anzeige

In diesen Tagen spüren die Schwarz-Gelben erst richtig, was sie an ihrem neuen Trainingszentrum in der „AOK-plus-Walter-Fritzsch-Akademie“ haben. Auf den drei Plätzen auf der im Juni eingeweihten Anlage (Baukosten 20 Millionen Euro) können die Profis nahezu ohne Einschränkung üben. „Das ist natürlich überragend, die Möglichkeiten hier, die Plätze sind zu dieser Zeit, in diesem Moment so sensationell, dass wir fast unter Normalbedingungen trainieren können“, freut sich Trainer Markus Kauczinski. Zwar gebe es hier und da Stellen, die schon etwas gelitten haben, „aber es ist immer noch auf einem sehr hohen Niveau für diese Zeit“. Ist das Wetter mal besonders nass, könne man ja auch auf den eigenen Kunstrasenplatz ausweichen, so Kauczinski.

Dass die Stadionplätze derzeit mitunter deutlich schlechter sind, findet der Coach aber nicht so dramatisch. „Das muss man nehmen, wie es kommt. Das gilt für den Gegner auch“, so der 50-Jährige. Er weiß jedoch: „Man muss am Spieltag aber schon schauen: Wie rollt der Ball?“ Man werde jeden Platz genau inspizieren und auf die Gegebenheiten reagieren. Eine Anweisung an seine Spieler, bei tiefem Boden nur noch Stollenschuhe zu tragen, lehnt der Gelsenkirchener aber ab. Man habe Spieler, die zuletzt oft ausgerutscht sind, darauf angesprochen, „entscheidend ist aber, dass sich der Spieler wohlfühlt“. Manch Leichtgewicht spiele nun mal lieber mit Nocken.