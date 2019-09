Verkehrte Welt vor SG Flensburg gegen SC DHfK Leipzig

Leipzig. Verkehrte Welt beim SC DHfK: Die Leipziger müssen am Sonntag (16 Uhr, Flens-Arena) bei der SG Flensburg-Handewitt antreten und stehen erstmals überhaupt bei diesem Duell als Vierter in der Tabelle vor dem amtierenden Meister auf dem fünften Platz. Ein Schelm könnte die Grün-Weißen kurzerhand zum Favoriten erklären, wovon SC-DHfK-Trainer André Haber nichts wissen will: „Ich sehe uns als klaren Außenseiter.“ Auswärts beim Meister – eine schwierigere Aufgabe gebe es in der Saison gar nicht, meint Haber, der die Norddeutschen in seiner ersten Amtszeit als Chefcoach vor zwei Jahren schon einmal besiegen konnte.