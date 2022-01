Verlängert Mohamed Salah seinen Vertrag in Liverpool? Das sagt Trainer Jürgen Klopp

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist überzeugt, dass Stürmerstar Mohamed Salah auch in Zukunft für die Reds spielt. Er sei zuversichtlich, dass der 29-Jährige, der noch bis zum Sommer 2023 an den Klub gebunden ist, einen neuen Vertrag unterschreibt und eine so lange Karriere wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben werde. "Ich weiß, dass Mo bleiben will. Wir wollen, dass Mo bleibt“, sagte Klopp am Mittwoch. "So ist der Stand.“

