Verlängerung fix: Frankfurt-Leihgabe Dominik Kohr bleibt ein weiteres Jahr bei Mainz 05

Mittelfeldspieler Dominik Kohr von Bundesligist Eintracht Frankfurt bleibt für eine weitere Saison beim FSV Mainz 05 . Die Rheinhessen verlängerten die Leihe, wie beide Klubs am Samstag mitteilten. Kohr besitzt bei den Hessen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 und war bereits seit Januar dieses Jahres für Mainz aufgelaufen. Seitdem bestritt er 17 Partien für den FSV und hatte Anteil am Klassenerhalt des Klubs.

" Dominik ist in unserem Spiel mit seiner Zweikampf- und Spielstärke ein stabilisierender Faktor ", sagte Coach Bo Svensson. " Mit seiner Präsenz als erfahrener Aggressiv-Leader auf dem Rasen sowie seiner Persönlichkeit ist er jemand, an dem sich seine Teamkollegen orientieren und auf den sie sich verlassen können. " Kohr war 2019 von Bayer Leverkusen zu Frankfurt gewechselt.

Während seiner Profi-Laufbahn kommt Kohr inzwischen auf 213 Pflichtspiele in der Bundesliga, 22 Partien in der Europa League und zwei Spiele in der Champions League. Erfahrungswerte, die auch Mainz-Sportdirektor Martin Schmidt überzeugten. "Dominik wird nun auch nach der erfolgreichen Mission Klassenerhalt mit seiner Erfahrung aus über 200 Bundesligaspielen auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor für uns sein und als Führungsspieler vorangehen", erhofft sich Schmidt von Kohr Leader-Mentalität.