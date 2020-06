Verlängerung von Dauerkarten möglich: RB Leipzig bereitet Rückkehr von Fans vor

Leipzig. Geisterspiele adé? Die Deutsche Fußball Liga (DFL) befindet sich in Gesprächen mit der Politik, um das Okay für die schrittweise Rückkehr der Fans in die Bundesliga-Stadien zu bekommen. Auch Fußball-Bundesligist RB Leipzig bereitet sich auf dieses Szenario vor. Wie der Klub auf seiner Homepage bekannt gab, ist ab 10. Juli die Verlängerung der Dauerkarten für die neue Saison möglich.

Zwei Modelle („Bundesliga plus“ und „Bundesliga“) stehen zur Auswahl. Die Verlängerung ist ausschließlich online möglich. „Sollten auch in der neuen Saison Spiele unter Ausschluss bzw. Teilausschluss von Zuschauern stattfinden, werden wir den jeweiligen Betrag pro Spiel kompensieren“, heißt es. Diese Formulierung lässt vermuten, dass in naher oder mittlerer Zukunft mit einem Ende der Geisterspiele gerechnet wird.

Dauerkartenpreise werden nicht erhöht

Bis zum 31. August sind Großveranstaltungen mit Zuschauern in Deutschland noch untersagt. Das deutsche Oberhaus dürfte nicht vor September in die neue Saison starten, da die UEFA voraussichtlich Ende August die Europapokal-Wettbewerbe abschließen will.

RB hat sich darüber hinaus dazu entschieden, die Dauerkartenpreise zur kommenden Saison nicht zu erhöhen. Damit soll auf die schwierige finanzielle Situation in vielen Familien aufgrund der Corona-Krise Rücksicht genommen werden. Zudem können die Tickets in zwei Raten bezahlt werden.

Die Dauerkarte „Bundesliga Plus“ wird laut Vereinsangaben insgesamt sogar erschwinglicher, da die Fans auf den Preis für jedes zusätzliche Heimspiel im DFB- oder Europapokal 15 Prozent Rabatt im Vergleich zum Tageskartenpreis erhalten. Ab der Saison 2021/22 wird die Preisstruktur der Dauer- und Tageskarten wieder angepasst. Dann verlängert sich die Dauerkarte zudem automatisch, Fans müssen das nicht mehr selbst erledigen wie noch in diesem Sommer.

Neue Dauerkarten gehen übrigens nicht in den Verkauf, es bleibt beim Kontingent von 22.500. Neue Plätze werden nur dann per Verlosung vergeben, sollten bisherige Dauerkarten-Inhaber ihr Ticket nicht verlängern. Immerhin: Die Karte kann für einzelne Spiele ganz offiziell an Dritte übertragen werden. Dafür fallen keine zusätzlichen Gebühren an, außer die dritte Person ist beispielsweise nicht ermäßigungsberechtigt. Die Preise liegen für Vollzahler (ohne Ermäßigung) zwischen 180 Euro in der günstigsten Kategorie und 740 Euro in der Preiskategorie 1.

Das sind die wichtigsten Termine: