Verlässt Carlos Ortega die Recken? Ex-Bundestrainer Prokop als Nachfolger erwartet

Es sind vermutlich die letzten Einheiten, die Carlos Ortega leitet. Zumindest in Deutschland. Da machte es dem scheidenden Coach der TSV Hannover-Burgdorf am Freitag trotz der Hitze nichts aus, als Experte aufzutreten. Anzeige "Handball ist mein Leben" Bei einem Trainerseminar des Handball-Verbandes Niedersachsen in Hildesheim war der Spanier Referent. „Ich gebe gerne Tipps, das ist kein Problem, Handball ist mein Leben“, sagte Ortega.

Drei Punktspiele bleiben noch Dieses Leben wird sich mutmaßlich bald in Katalonien abspielen, wenn Ortega zum FC Barcelona wechselt. Drei Punktspiele bleiben noch mit den Recken, am Sonntag (16 Uhr, ZAG-Arena) kommt Absteiger TuSEM Essen. „Wir wollen auch diese zwei Punkte, bei allem Respekt vor dieser kampfstarken Mannschaft“, so Ortega.



Am Freitag war für die Recken-Profis nur eine Videoanalyse des 28:20-Sieges in Melsungen angesagt, die jüngeren Spieler mit wenig Einsatzzeit absolvierten zudem eine Krafteinheit. Dazu gehörte Evgeni Pevnov nicht, er hatte sich gegen die MT reichlich gequält. Pevnov angeschlagen Früh bekam der Kreisläufer von Domagoj Pavlovic bei einem Gegenstoß das Knie in die Hüfte gerammt, als er sich einfach dazwischenschmeißen wollte. Bis zum Abpfiff lief der 31-Jährige nicht rund – was man vom Auftritt der TSV wiederum ganz und gar nicht sagen konnte. „Mein ganzes Bein hat gebebt, es hat verflucht wehgetan“, so Pevnov, „solche Szenen gibt es 1000-mal im Spiel, das war eben einfach unglücklich.“

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 36. Spieltag: TuSEM Essen (H), Sonntag, 20. Juni, 16 Uhr ©

"Irgendwas ist in Melsungen blockiert" Ebenfalls alles andere als glücklich waren hinterher die erneut enttäuschenden Melsunger. Mit den früheren Kollegen Kai Häfner und Timo Kastening blieb Zeit für ein Gespräch, große Hektik war nicht angesagt. „Irgendwas ist in Melsungen blockiert, es läuft eben nicht“, stellte das Recken-Kraftpaket mitfühlend fest. „Wir haben unseren Erfolg später noch mit ein, zwei Bierchen gefeiert“, so Pevnov, der am Freitag noch recht müde war und einen Mittagsschlaf mit seinem kleinen Sohn hielt. Den starken Nachwuchs der Recken dürfte künftig Christian Prokop weiterentwickeln. Der Ex-Bundestrainer kann besonders gut mit jungen Spielern, wovon die TSV etliche hat. Die Recken müssen sich jedoch erst mit dem DHB einigen, der Vertrag des freigestellten Prokop beim Dachverband läuft noch bis 2022. Trainerfrage dürfte nächste Woche geklärt sein Zu klären bleibt, ob der DHB noch eine Abfindung zahlt oder sich beide Seiten womöglich das Gehalt des Trainers teilen – eine Verpflichtung Prokops käme ja allen gelegen. Hannover will Ortega jedenfalls nur zum Champions-League-Sieger Barcelona wechseln lassen, wenn ein Nachfolger feststeht. Nächste Woche dürfte es soweit sein.