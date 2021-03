Verlässt sie RTL? TV-Moderatorin Laura Wontorra steht Berichten zufolge vor einem Wechsel zu DAZN

Bei den TV-Moderatorinnen bahnt sich der nächste spektakuläre Wechsel an. DAZN soll großes Interesse an Laura Wontorra haben, das berichtet die Bild. Die 32-Jährige arbeitet seit 2016 bei RTL, moderiert bei dem Privatsender neben Fußball auch die Unterhaltungsshow "Ninja Warrior Germany".

Schon in den vergangenen Tagen drehte sich das TV-Karussell. Gleich zwei Moderatorinnen verlassen den Pay-TV-Sender Sky im Sommer. Esther Sedlaczek wird ein neues Gesicht der Sportschau in der ARD und löst dort Matthias Opdenhövel ab. Und auch Jessica Libbertz verlässt den Pay-TV-Sender auf eigenen Wunsch und löst ihren Vertrag auf. Sie will künftig nur noch für ein FIFA-Projekt arbeiten, für das sie schon seit Februar vor der Kamera steht. Zudem will sie Bücher schreiben.