Verletzte, Elfmeterschießen und fehlende Fans: Die wichtigsten Fragen vor dem DFB-Kracher gegen England

Der Kracher am Dienstagabend (18 Uhr/ARD und Magenta TV) im Wembleystadion: Deutschland trifft auf England. "Wir freuen uns alle auf diesen Klassiker. Es ist für alle etwas ganz Besonderes“, sagte Kapitän Manuel Neuer vor der Partie. "Wir sind sehr motiviert." Doch das zuletzt schwache 2:2 des DFB-Teams gegen Ungarn hat die Euphorie im Land nach der vorherigen 4:2-Gala gegen Portugal gedämpft. Vor dem Spiel gegen die Three Lions beantwortet der SPORT BUZZER die wichtigsten Fragen.

Wer könnte Gündogan, Rüdiger und Gosens ersetzen?

Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan hatte sich im Spiel gegen Ungarn eine Kopfprellung zugezogen, fehlte am Samstag und Sonntag beim Training und konnte auch am Montag nur Teile des Programms mit der Mannschaft absolvieren. "Ilkay hat eine Kopfprellung, heute war es zum ersten Mal besser. Gestern und vorgestern war es ihm schwindlig“, erklärte Bundestrainer Joachim Löw am Montagabend. Gündogan wackelte nach zuletzt schwacher Leistung sowieso, seine Verletzung macht es noch wahrscheinlicher, dass Leon Gortezka in die Startelf rückt. Er schoss mit seinem Treffer gegen Ungarn das DFB-Team überhaupt erst in die K.o.-Runde. Abwehrkante Antonio Rüdiger und Linksverteidiger Robin Gosens leiden beide unter einem "kleinen Infekt, sind dadurch natürlich etwas müde", sagte Löw. "Da muss man sehen, wie sich so ein Infekt entwickelt." Für Gosens wäre Marcel Halstenberg wahrscheinlich die erste Wahl auf der linken Seite, für Rüdiger stünden Niklas Süle oder Robin Koch parat.