Der verletzte Patrick Wiesmach vom SC DHfK träumt von Olympia: Hoffnung bis zur Abreise

Leipzig. Dass Patrick Wiesmach zu den besten Handballern auf Rechtsaußen gehört, ist jedem Fan des SC DHfK längst klar. Seit 2018 spielt der Däne sich in die Herzen der Leipziger, punktet vor allem mit seinem Tempospiel und seiner Wendigkeit – der Spitzname „Wiesel“ bringt es auf den Punkt. Lange war er trotz seiner Leistungen in der Bundesliga nicht auf dem Zettel des dänischen Nationalcoaches Nikolaj Bredahl Jacobsen. Anzeige

Hoch motiviert in die Reha

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Sieg der Leipziger Der SC DHfK Leipzig hat den dritten Sieg in Folge geholt. Die Mannschaft von Trainer Andre Haber gewann am Ende knapp gegen den Bergischen HC mit 27:25. ©

Nach dem ersten MRT ist klar: Wiesmach hat sich einen Muskelbündelriss am unteren Rücken zugezogen. „Ich bin mindestens für zwei Wochen raus, der Doktor vermutet aber eher drei bis vier Wochen ohne Handball“, sagt der Rechtsaußen. Ein zweites MRT in knapp zwei Wochen soll Klarheit bringen. Wiesmach weiß genau, was auf dem Spiel steht. „Das wird über das Saisonende und meine Olympia-Chance entscheiden“, sagt er ganz direkt.

Für den Rechtshänder steht ein Traum auf dem Spiel. Denn die Dänen werden nicht irgendein Teilnehmer in Tokio sein: Sie sind Titelverteidiger und klarer Favorit. „Die Chance auf Olympia gibt mir einen riesigen Motivationsschub für meine Reha“, so Wiesmach, der bereits die ersten Kraftübungen absolvieren konnte. Bis Mitte Juli will er wieder in Bestform sein, auch wenn ihm dann ein wenig Spielpraxis fehlen wird. Denn die letzten fünf Spiele der Grün-Weißen wird er sehr wahrscheinlich verpassen. „Ich habe bis zum Abreisetag noch die Hoffnung, mit nach Tokio zu fahren“, sagt Wiesmach.

Volles Vertrauen in Krzikalla

Bis zum Saisonende übernimmt Positionskollege Lucas Krzikalla die volle Verantwortung am rechten Rand der Platte. „Ich habe hundertprozentiges Vertrauen in Lucas. Er hat diese Saison schon viele sehr gute Spiele gezeigt, die wird er auch jetzt machen“, sagt der Däne.

Lucas Krzikalla ist "DKB SPIELER DES MONATS" in der LIQUI MOLY HBL !!! 🥇🎊 Herzlichen Glückwunsch! 😊💚 Gepostet von SC DHfK Handball am Montag, 7. Juni 2021

Zwei Beweise hat Krzikalla dafür schon erbracht. Sowohl gegen GWD Minden als auch gegen den Bergischen HC war der Strafwurfspezialist in bestechender Form – von der 7-m-Linie, im Tempospiel und von außen. Die ungewohnte Dauerbelastung könnte sich nach ein paar Spielen bemerkbar machen. „60 volle Minuten sind natürlich anstrengend – besonders jetzt, wo sich die Arena so aufgeheizt hat. Trotzdem freue ich mich sehr, wenn ich spielen kann“, so Krzikalla nach dem intensiven 27:25-Heimsieg gegen den BHC. In der Schlussphase der Saison seien die Energiereserven immer etwas verbraucht, die Regenerationstage besonders wichtig. Dennoch fühlt sich der Ur-Sachse fit und bereit für die kommenden Aufgaben. „Außerdem bin ich ja noch 27 und keine 37“, ergänzt er.

Tipp: Die komplette SPORTBUZZER-Berichterstattung zur EM 2021 findest Du auch in der superschnellen EM-App von Toralarm. Und folge gerne @sportbuzzer auf Instagram!