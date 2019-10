Verletzte RB-Spieler Patrik Schick und Ethan Ampadu fehlen im Training

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig beklagt vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg zwei verletzte Spieler. Wie der Verein am Mittwochabend auf Twitter mitteilte, hat sich Stürmer Patrik Schick ein Distorsionstrauma im rechten Sprunggelenk zugezogen. Defensivspieler Ethan Ampadu, der im EM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Kroatien in der zweiten Halbzeit nach einem Luftzweikampf auf dem Rasen behandelt und später ausgewechselt werden musste, hat eine Gehirnerschütterung erlitten. Über die Ausfalldauer der beiden Spieler machte RB keine Angaben.