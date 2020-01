Es geht wieder los! Die wichtigsten Fakten zum Trainingsauftakt von Hannover 96

Nein – das heißt aber nicht, dass 96 sich nicht noch verstärkt. Kocak wünscht sich vor allem in der Innenverteidigung einen Neuen, denn das 96-Lazarett ist weiter groß. Anthony Jung (28) von Bröndby Kopenhagen ist ein Kandidat. Der ist eigentlich Linksverteidiger, flexibel aber im Abwehrzentrum einsetzbar. Außerdem schauen Kocak und Co. nach Verstärkungen im defensiven Mittelfeld und für die rechte Außenbahn. Ein neues Gesicht gibt’s heute aber trotzdem: U19-Sturmtalent Simon Stehle (18) sollte schon länger mal bei den 96-Profis mittrainieren, war aber nicht fit. Die Topquote in der Junioren-Bundesliga: 14 Tore in zwölf Spielen, dazu drei Vorlagen!

Gibt es schon einen Plan für die weitere Vorbereitungswoche?

Jein. Kocak weiß natürlich, wann und wie er trainieren lassen wird – aber öffentlich ist das noch nicht. Erst nach dem ersten Gespräch mit den Profis wird 96 den Wochenplan verraten. Dienstag soll aber ab 15 Uhr öffentlich trainiert werden.

Und was ist mit dem Trainingslager?

Eigentlich sollte es vom 13. bis 22. Januar nach Murcia (Spanien) gehen, doch an Heiligabend wurde der Trip gestrichen. Grund ist die etwas abgelegene Lage des Ortes. 96 wären durch An- und Abreise zwei Vorbereitungstage verloren gegangen. Also verzichtet Kocak auf 20 Grad in Spanien und ackert lieber in der Kälte Deutschlands. Kurios: Nur zwei Zweitligisten reisen nicht für ein Wintertrainingslager ins Ausland, genau die treffen am ersten Zweitliga-Spieltag nach der Winterpause aufeinander. 96 spielt am 28. Januar (20.30 Uhr) in Regensburg.