Verletztenliste des SC DHfK Leipzig wird immer länger

Leipzig. Am 9. Juni steht für die Leipziger Handballer des SC DHfK das letzte (Heim-)Spiel der Bundesliga-Saison auf dem Plan. Um 15 Uhr geht es dann in der Arena gegen den Tabellenvierten, die Rhein-Neckar Löwen. Die Grün-Weißen, aktuell in der Tabelle auf Platz 13, kämpfen aber immer noch mit Verletzungen, so der Verein in einer Mitteilung.