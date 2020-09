BVB-Kapitän Marco Reus zufrieden mit Comeback nach langer Verletzung - "Schritt in die richtige Richtung"

Nach 70 Minuten verließ Reus am Montagabend sichtlich zufrieden den Rasen. Seinen Gemütszustand bildete er prompt in den sozialen Medien ab. "Der erste Schritt in die richtige Richtung", freute sich der Offensivmann, der bereits seit acht Jahren für die Borussia aufläuft, in der vergangenen Spielzeit verletzungsbedingt jedoch lediglich auf 19 Bundesliga-Einsätze kam. Wie wichtig der langjährige Dortmunder für den deutschen Vizemeister ist, untermauert seine Bilanz bis zur Verletzungspause. In den 19 Liga-Partien war Reus an 17 Toren direkt beteiligt, erzielte elf davon sogar selbst.