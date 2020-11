Verletzungsschock bei Hertha BSC: Sturmtank Jhon Córdoba droht Hinrundenaus

Die Hinrunde für Jhon Córdoba von Hertha BSC droht vorzeitig beendet zu sein. Am Sonntagvormittag teilte der Bundesligist via Twitter mit: "Die Untersuchung am Sonntagmorgen hat eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk ergeben." Der 27-Jährige, der auf einem Foto auf Krücken zu sehen war, müsse daher erstmal einen Airwalker tragen.

Cordoba musste am Samstag beim 3:0 (1:0) der Berliner in der Bundesliga gegen den FC Augsburg kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Córdoba hatte sich bei einem Foulspiel von Augsburgs Innenverteidiger Felix Uduokhai, das mit dem Elfmeter zum 1:0 geahndet wurde, verletzt.

Der Kolumbianer humpelte erst vom Platz und später an Krücken aus dem Augsburger Stadion. "Er wird so gut wie sicher bis Jahresende ausfallen", bestätigte Hertha-Coach Bruno Labbadia in einer Medienrunde am Sonntag. Nach seinem 100. Sieg als Trainer in der Fußball-Bundesliga war er derweil voll des Lobes für seine Spieler. „Das war ein sehr souveräner Auftritt von unserer Mannschaft, sehr organisiert, sehr konzentriert über 90 Minuten“, sagte der 54-Jährige nach dem 3:0 (1:0) von Hertha beim FC Augsburg.