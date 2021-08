Wegen Spieler-Abstellungen: Spanische Liga zieht gegen FIFA vor Sportgericht

Der Streit um die Spielerabstellung für die WM-Qualifikation in Südamerika geht in die nächste Runde. Wie die La Liga am Freitag mitteilte, werde sie gegen die FIFA vor den internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen. Beim Prozess soll es um die Verletzung von Wettbewerbsregeln der FIFA gehen.