Verletzungen bei deutschem Sprint-Duo: Olympia-Aus für Lisa Mayer und Lisa Nippgen

Die deutschen Sprinterinnen Lisa Mayer (Wetzlar) und Lisa Nippgen (Mannheim) können nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gehen. Beide zogen sich im Trainingslager im japanischen Miyasaki Muskelverletzungen zu, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband am Montag mit. Dafür darf nun Gina Lückenkemper (Berlin), die als Ersatz mit nach Japan gereist war, auf einen Olympia-Einsatz hoffen.

Anzeige