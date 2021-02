Manchester City bangt nach Verletzung um Ilkay Gündogan - Pep Guardiola erklärt frühe Auswechslung

Zuvor hatte der 30-Jährige die Partie mit zwei Treffern mit entschieden. "Er spielt nah an den Stürmern und hat eine unglaubliche Wahrnehmung", lobte Guardiola: "Er hat diese Qualität." Er freue sich sehr über die Leistung des 42-maligen Nationalspielers, der in dieser Saison in der Premier League bereits auf elf Tore kommt. City führt die Tabelle nach 23 Partien mit sieben Punkten Vorsprung auf Leicester City an, das ein Spiel mehr absolviert hat.

Ob Gündogan schon am Mittwoch im Premier-League-Spiel beim FC Everton (21.15 Uhr) wieder einsatzbereit ist, konnte Guardiola bis dato noch nicht sagen. Nach der Partie bei den Toffees trifft ManCity am Sonntag auf den FC Arsenal (17.30 Uhr). Gündogan fühlt sich bei den Citizens richtig wohl und kann sich in Manchester ein Karriereende durchaus vorstellen. "Ich habe das Gefühl, der Klub ist mehr als nur der Fußball an sich", sagte Gündogan vor wenigen Tagen gegenüber Sky, "und es ist einfach ein schönes Gefühl, ein Teil dieser Familie zu sein." Der Vertrag des Mittelfeldspielers in Manchester läuft noch bis Ende Juni 2023.