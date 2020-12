Superstar verletzt: Lionel Messi fehlt FC Barcelona wegen Knöchel-Blessur

Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi verpasst das nächste Ligaspiel seines Klubs FC Barcelona. Der 33-Jährige werde nach der Behandlung einer Knöchelverletzung erst nach der kommenden Barça-Partie in der spanischen La Liga am Dienstag (19.15 Uhr) gegen SD Eibar ins Mannschaftstraining zurückkehren, teilten die Katalanen am Sonntag mit.

