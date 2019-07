Kuriose Verletzung in Österreich: Doppel-Torschütze Weissmann muss nach "Schnäuzer" ins Krankenhaus

Zunächst sah für Shon Weissmann alles nach einem gelungenen Start in die neue Saison aus. Vom israelischen Erstligisten Maccabi Haifa wechselte der Stürmer erst in diesem Sommer zum Wolfsberger AC. Am vergangenen Samstag stand nach dem Pokalspiel gegen den Viertligisten SAK Klagenfurt (9:0) der erste richtige Härtetest auf dem Programm. Gegen den FC Admira erwischte Weissmann dann gleich mal einen perfekten Start, schoss sein Team per Doppelpack nach 55 Minuten mit 2:0 in Führung. Was dann passierte, ist an Kuriosität kaum zu überbieten ...