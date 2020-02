Ousmane Dembélé verletzt sich schwer - Ex-BVB-Star fehlt FC Barcelona auf unbestimmte Zeit

Die erneute Verletzung Dembeles reiht sich in eine lange Liste von Blessuren ein, mit denen sich der im Sommer 2017 nach Barcelona gewechselte französische Nationalspieler in der Vergangenheit herumschlagen musste. So verpasste Dembélé während seiner Zeit in Spanien 64 Pflichtspiele für den FC Barcelona. Seit der im Champions-League-Spiel gegen den BVB (3:1) im November erlittenen Oberschenkelverletzung, hatte der Außenspieler an seiner Rückkehr auf den Platz gearbeitet - nun der neuerliche Rückschlag. In der laufenden Spielzeit lief Dembélé für die Katalanen erst in fünf La-Liga-Partien auf.