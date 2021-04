Verletzungs-Schock beim BVB: Saison-Aus für Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko

Borussia Dortmund muss ohne sein Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko in den Saison-Endspurt gehen. Der 16-Jährige wird dem BVB für den Rest der Saison nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der Klub am Montag vor der Abreise zum Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City am Dienstag (21 Uhr/DAZN) mit. Der Grund für den Ausfall des Youngsters ist eine Bänderverletzung, die er sich während der Vorrunde der U21-EM in Ungarn zugezogen hatte. In der Folge hatte er sämtliche Vorrunden-Spiele der deutschen Auswahl verpasst. Anzeige

Darüber hinaus muss die Borussia in Manchester erneut auf Jadon Sancho verzichten. Der 21 Jahre alte englische Nationalspieler, der seinem Team aufgrund anhaltender Muskelprobleme bereits in den vergangenen Partien gefehlt hatte, gehörte am Mittag genau wie die Langzeitverletzten Axel Witsel und Dan-Axel Zagadou nicht zum Reisetross des Revierklubs.