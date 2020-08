Verletzungs-Schock bei Gladbach: Neuzugang Valentino Lazaro fällt wochenlang aus

Borussia Mönchengladbach muss mehrere Wochen auf Neuzugang Valentino Lazaro verzichten. Der 24 Jahre alte österreichische Nationalspieler verletzte sich beim 0:2 (0:0) im Testspiel am Donnerstag gegen den Zweitligisten Greuther Fürth an der Wade. "Er wird wahrscheinlich für Wochen ausfallen. Das tut am meisten weh", sagte Gladbachs Trainer Marco Rose nach der ersten Niederlage mit den ersten Gegentoren seines Teams in der Vorbereitung.