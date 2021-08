Verletzung am Sprunggelenk: Bayern-Torwart Manuel Neuer muss pausieren

Beim FC Bayern München fehlte am Donnerstag beim Mannschaftstraining ein prominenter Name: Stammtorwart Manuel Neuer konnte aufgrund einer Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk nicht an der Einheit des deutschen Rekordmeisters teilnehmen und muss vorerst pausieren. Das teilten die Münchener am Donnerstag mit. Über die Dauer der Zwangspause machte der Klub zunächst keine Angaben.

