Nach Verletzung im Supercup: Bayern-Trainer Nagelsmann rechnet mit Neuer-Ausfall gegen Köln

Der FC Bayern München muss im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison am Sonntag gegen den 1. FC Köln (17.30 Uhr, DAZN) aller Voraussicht nach ohne Nationaltorhüter Manuel Neuer auskommen. Der Kapitän zog sich beim Gewinn des Supercups in Dortmund eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zu. Am Donnerstag und auch Freitag hatte der 35-Jährige deshalb mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt. Nun ist auch ein Einsatz gegen die im ersten Spiel siegreichen Kölner (3:1 gegen Hertha BSC) nahezu ausgeschlossen. "Manu hat noch nicht trainiert, er hat eine kleine Kapselproblematik. Stand jetzt gehe ich nicht davon aus, dass er spielt", erklärte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag.

