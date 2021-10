Nach Verletzung gegen Bochum: Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Paciencia und Jakic verzichten

Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Defensivspieler Kristijan Jakic und Stürmer Gonçalo Paciência verzichten. Jakic hat sich im Spiel beim VfL Bochum (0:2) am vergangenen Sonntag eine starke Prellung im Beckenbereich zugezogen. Paciência erlitt in der Partie eine Muskelverletzung im Oberschenkel. " Beide Spieler werden in den kommenden Tagen weiter untersucht und behandelt ", teilten die Hessen am Montag via Twitter mit. Wie lange das Duo fehlen wird, ist offen.

Paciencia kehrte im Sommer nach einer Leihe zu Schalke zurück zur Eintracht. In bisher vier Einsätzen gelang ihm ein Treffer gegen die Hertha am achten Spieltag. In Bochum verschoss er am zurückliegenden Wochenende einen Elfmeter und verpasste so die Chance auf den Ausgleich. Wirklich Fuß fassen konnte der Portugiese seit seiner Rückkehr noch nicht. Jakic liehen die Frankfurter Verantwortlichen im Sommer von Dinamo Zagreb aus. Bislang kam der 24-jährige Kroate auf sechs Einsätze in der Bundesliga und zu drei weiteren Partien in der Europa League.