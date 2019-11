Verletzung von Tobias Welz sorgt für kurioses Schiedsrichter-Wechselspiel - auch BVB-Kapitän Marco Reus muss vom Feld

Erst Marco Reus, dann Schiedsrichter Tobias Welz: Zwei Verletzungen standen beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg nach rund 30 Minuten im Fokus. Zunächst musste der BVB-Kapitän Marco Reus mit Problemen am linken Fuß vom Platz, dann war das Spiel auch für den Unparteiischen vorzeitig beendet. Welz hatte offenbar Probleme an der Wade und wurde behandelt. Nach etwas fünf Minuten musste er die Spielleitung abgeben an Linienrichter Martin Thomsen abgeben. Dessen Fahne übernahm Marcel Pelgrim, der zuvor als Vierter Offizieller fungiert hatte. Und auch Welz blieb in neuer Rolle an der Partie beteiligt. Er übernahm den Platz von Pelgrim.