Verletzungs-Schock für Juventus Turin: Federico Chiesa fällt mit Kreuzbandriss monatelang aus

Bittere Nachrichten für Juventus Turin: Offensivspieler Federico Chiesa zog sich im Serie-A-Spiel gegen AS Rom am Sonntag (4:3) einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und wird den Italienern monatelang fehlen. Das bestätigte der Klub am Montagmittag. Demnach müsse sich Chiesa in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen. Anzeige

Chiesa hatte sich die Verletzung beim 4:3-Sieg der Turiner in Rom bereits nach einer knappen halben Stunde in einem Zweikampf mit Rom-Verteidiger Chris Smalling zugezogen. Nachdem er im Anschluss an eine Behandlungspause noch einmal auf das Spielfeld zurückgekehrt war, musste er in der 32. Minute unter Tränen ausgewechselt werden. Für den 24-Jährigen, der zuvor noch eine Tor-Vorlage beigesteuert hatte, kam Dejan Kulusevski in die Partie.