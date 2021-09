Verletzungs-Sorgen um Robin Gosens: DFB-Star bei Bergamo-Spiel unter Tränen ausgewechselt

DFB-Star Robin Gosens von Atalanta Bergamo hat sich zwei Tage vor der Nominierung durch Bundestrainer Hansi Flick wohl schwerer verletzt. Ohne Fremdeinwirkung hielt sich der 27-Jährige im Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen die Young Boys Bern nach einer verunglückten Grätsche das Knie und verließ vom medizinischen Personal gestützt das Spielfeld. Der Flügelspieler des italienischen Klubs wurde unter Tränen ausgewechselt.

Für Gosens kam Joakim Maehle ins Spiel. Die Italiener ließen sich von der wohl schwereren Verletzung ihres Mitspielers nicht aus dem Konzept bringen. In der 17. Minute kam Bergamo zum vermeintlichen 1:0 durch ein Eigentor, das allerdings wegen Abseits vom VAR nicht gegeben wurde.

Gosens ist einer der Schlüsselspieler von Atalanta Bergamo. Der Deutsche spielt seit 2017 beim Serie-A-Klub und kommt bisher in 157 Einsätzen auf 50 Torbeteiligungen (29 Tore, 21 Vorlagen). Gosens ist auf der linken Außenbahn gesetzt. In der Nationalmannschaft spielte Gosens zumeist auf der Linksverteidiger-Position und kam auch unter dem neuen DFB-Coach Flick in den WM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein (2:0) und Island (4:0) jeweils zum Einsatz.