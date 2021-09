Verletzungs-Sorgen um Torschütze Palacios: Leverkusen-Profi droht Ausfall - Seoane reagiert

Bundesligist Bayer Leverkusen droht in den kommenden Spielen der Ausfall von Mittelfeldspieler Exequiel Palacios. "Es besteht die Möglichkeit einer Verletzung am Fußgelenk", sagte Trainer Gerardo Seoane nach dem 2:1-Sieg im ersten Europa-League-Spiel gegen Ferencvaros Budapest.

Der Argentinier, der den Ausgleich erzielt hatte, musste kurz nach der Pause ausgewechselt werden. "Exequiel hat vor der Pause einen Schlag aufs Fußgelenk bekommen. Es ging lange gut, in der Halbzeit wurde er getaped, er hat es nochmal versucht, mir aber dann das Zeichen gegeben, dass er Schmerzen hat" , sagte Seoane: "Wir müssen jetzt genauere Untersuchungen machen."

Palacios, der nach der 3:4-Niederlage der Werkself am Wochenende gegen Borussia Dortmund in die Startelf gerückt war, wurde im Winter des vergangenen Jahres für 17 Millionen Euro von River Plate verpflichtet, kam bei Bayer auch verletzungsbedingt bisher nur auf 25 Pflichtspiele. Ein Lendenwirbelbruch setzte den zentralen Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison über zwei Monate außer Gefecht. Nun hoffen die Leverkusener, dass nicht der nächste lange Ausfall ansteht.