Verletzungspause für Leipzigs Franz Semper – Einsatz gegen Flensburg-Handewitt ungewiss

Leipzig. Großes Pech für Franz Semper: Ausgerechnet gegen seinen künftigen Verein SG Flensburg-Handewitt, droht der Rückraumspieler des SC DHfK Leipzig am kommenden Sonntag auszufallen. Der 22-Jährige hat sich gegen FrischAuf Göppingen eine schmerzhafte Kapselzerrung mit Einblutung am linken Zeigefinger zugezogen. Semper war in der ersten Halbzeit im Trikot von Marcel Schiller hängen geblieben und hatte sich dabei den Finger überdehnt, hielt aber in der zweiten Hälfte mit Schmerzmitteln durch.